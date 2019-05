Anerkennung von Flüchtlingen : Bundesregierung besorgt über Menschenrechtslage in Hongkong

Berlin/Hongkong Die Bundesregierung hat sich „zunehmend“ besorgt über eine Verschlechterung der Menschenrechtslage in Hongkong gezeigt.

Nach der Anerkennung von zwei prodemokratischen Hongkonger Aktivisten als Flüchtlinge in Deutschland äußerte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin in der Nacht zum Donnerstag die Befürchtung, dass der Spielraum für die Opposition und die Meinungs- und Pressefreiheit in der chinesischen Sonderverwaltungsregion abnähmen.