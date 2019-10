Kurz vor dem EU-Gipfel : Chancen für Brexit-Deal gesunken - DUP gegen Vorschläge

London/Brüssel/Berlin Nur wenige Stunden vor dem EU-Gipfel in Brüssel sind die Chancen für ein schnelles Brexit-Abkommen wieder gesunken.

Die 27 bleibenden EU-Staaten hätten immer noch keinen Text für eine Vereinbarung gesehen, bestätigte ein hoher EU-Beamter in Brüssel. „Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt: Beim Brexit muss man das Unerwartete erwarten.“ Johnson soll sich beim EU-Gipfel, der am Nachmittag beginnt, noch einmal an die 27 Partner wenden . Diese sollen danach ohne Johnson über einen möglichen neuen Austrittsvertrag sprechen. „Vielleicht haben wir dann einen Deal oder vielleicht auch nicht“, sagte der EU-Beamte.

Nach den Worten von Merkel sind die Verhandlungen noch ein stückweit von einer Lösung entfernt. „Wir sind noch nicht am Ziel“, sagte die Kanzlerin in einer Regierungserklärung in Berlin. In den Gesprächen habe es in den vergangenen Tagen aber deutliche Fortschritte gegeben. Sie könne jedoch noch nicht sagen, wie der EU-Gipfel in Brüssel enden werde. Möglicherweise gebe es noch einen Sondergipfel vor dem geplanten Austritt am 31. Oktober.