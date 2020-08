Erkrankter Kremlkritiker : Charité: Hinweise auf Vergiftung Nawalnys

Berlin/Moskau Der Kremlkritiker Alexej Nawalny wird in der Berliner Charité behandelt - schwer bewacht vom Bundeskriminalamt. Die Klinik geht davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde.

Der prominente russische Oppositionelle liegt seit Donnerstag im Koma. Zunächst wurde er in einem Krankenhaus in Sibirien versorgt, am Wochenende aber in die Charité überstellt. Erst nach stundenlangem Hin und Her hatten die Mediziner in Omsk am Freitag ihre Bedenken gegen einen Transport nach Deutschland fallen gelassen.