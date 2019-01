später lesen Beziehungen am Tiefpunkt China droht Taiwan mit gewaltsamer „Wiedervereinigung“ FOTO: Mark Schiefelbein FOTO: Mark Schiefelbein Teilen

Chinas Präsident Xi Jinping will die „Wiedervereinigung“ mit dem demokratischen Taiwan notfalls auch mit Gewalt erzwingen. China müsse und werde auch wiedervereinigt werden, sagte Xi Jinping laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua in einer Rede in in Peking. dpa