Pandemie : Chinas Außenminister weist Schuldvorwürfe zurück

Ein Kleinkind trägt am Flughafen von Wuhan in Zentralchina einen Gesichtsschutz. Foto: -/kyodo/dpa

Peking Die Corona-Pandemie hat in China ihren Anfang genommen. Das Land sei aber selbst ein „Opfer“, betont Außenminister Wang Yi. Schuldvorwürfe und Klagen speziell aus den USA seien dagegen „irrwitzig“.

Gerichtliche Klagen in den USA und Forderungen nach etwaiger Entschädigung durch China seien irrwitzig und hätten keinerlei rechtliche Grundlage, sagte der Chefdiplomat am Sonntag auf einer Pressekonferenz am Rande der laufenden Sitzung des chinesischen Volkskongresses in Peking.