Sitzung des Zentralkomitees : Chinas Führung will Hongkong besser in den Griff bekommen

Ein Demonstrant hält Plakate bei Protesten in die Höhe. Foto: Kin Cheung/AP/dpa.

Peking Nach Monaten der Demonstrationen in Hongkong will Chinas kommunistische Führung die autonome Sonderverwaltungsregion besser in den Griff bekommen.

Zum Abschluss seiner viertägigen Plenarsitzung beschloss das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in Peking, in Hongkong „das Rechtssystem und die Vollstreckungsmechanismen zum Schutz der nationalen Sicherheit“ zu verbessern. Wohlstand und Stabilität müssten langfristig gesichert werden. Welche Schritte dafür genau unternommen werden sollen, ging aus dem vage gehaltenen Kommuniqué allerdings nicht hervor.