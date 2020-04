Nach Corona-Verschiebung : Chinas Volkskongress startet am 22. Mai

Chinas Volkskongress startet am 22. Mai

Der Volkskongress in China soll nun am 22. Mai starten. Foto: Xie Huanchi/Xinhua/dpa

Peking China hat den Ausbruch des Coronavirus unter Kontrolle gebracht. Nun soll in Peking das wichtigste politische Treffen des Jahres nachgeholt werden. Die Wirtschaft hofft auf neue Hilfen.

Der wegen der Corona-Pandemie verschobene Volkskongress in China findet in diesem Jahr ab dem 22. Mai statt. Das berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch.