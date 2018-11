später lesen Vorwurf der Gotteslästerung Christin Asia Bibi in Pakistan aus Gefängnis entlassen FOTO: Uncredited FOTO: Uncredited Teilen

Twittern

Teilen



In Pakistan ist die Christin Asia Bibi eine Woche nach dem Freispruch vom Vorwurf der Gotteslästerung auf freien Fuß gesetzt worden. Wie lokale Medien berichteten, verließ sie am Mittwochabend das Gefängnis in der Stadt Multan in der Provinz Punjab. dpa