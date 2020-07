Applaus und Nationalhymne : Corona-Einsatz: Frankreich würdigt am 14. Juli Pflegekräfte

Corona-Einsatz: Frankreich würdigt am 14. Juli Pflegekräfte

Paris Normalerweise rattern am 14. Juli Panzer über den Prachtboulevard Champs-Élysées - ein jährliches Volksfest zum französischen Nationalfeiertag. Dieses Jahr ist alles anders - die Feierlichkeiten stehen ganz im Zeichen von Corona.

Mit einer Zeremonie hat Frankreich am Nationalfeiertag Pflegekräften für ihren Einsatz im Kampf gegen Corona gedankt.

Staatschef Emmanuel Macron, Regierungschef Jean Castex und Gäste versammelten sich am Dienstagvormittag auf der Ehrentribüne auf der Place de la Concorde im Herzen von Paris. Wegen der Corona-Krise war das traditionelle Programm für den 14. Juli geändert worden. Die übliche Militärparade fiel erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs aus.

Stattdessen gab es eine feierliche Zeremonie auf dem „Platz der Eintracht“. Daran nahmen nur geladene Gäste teil, der Platz war hermetisch abgeriegelt. Normalerweise herrscht am 14. Juli Volksfestcharakter - Tausende Zuschauer schauen sich die Feierlichkeiten in Paris an. Dieses Jahr konnten die Franzosen die Feierlichkeiten nur live im Fernsehen verfolgen.