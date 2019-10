Im US-Bundesstaat Ohio : Demokratische Präsidentschaftsbewerber in vierter TV-Debatte

Demokratische Präsidentschaftsbewerber in vierter TV-Debatte

Führt gemeinsam mit Senatorin Elizabeth Warren die Umfragen an: der frühere US-Vizepräsident Joe Biden. Foto: Bryon Houlgrave/The Des Moines Register/AP/dpa.

Westerville Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA treten im Bundesstaat Ohio zu ihrer vierten Fernsehdebatte an.

Erstmals werden diesmal zwölf Anwärter gemeinsam auf der Bühne stehen. Mit dabei sind die beiden in Umfragen Führenden: der frühere US-Vizepräsident Joe Biden sowie die Senatorin Elizabeth Warren. Biden hatte das demokratische Bewerberfeld über Monate mit weitem Abstand angeführt, in den vergangenen Wochen holte Warren jedoch enorm auf und überrundete Biden zeitweise sogar. Die beiden liefern sich nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem mal sie und mal er vorne liegt.