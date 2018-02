Deniz Yücel bereits auf dem Weg zum Flughafen

Deniz Yücel will nach seiner Freilassung die Türkei offenbar so schnell wie möglich verlassen. Er befinde sich auf dem Weg zu einem Istanbuler Flughafen, sagte Außenminister Sigmar Gabriel. Deals mit der Türkei habe es nicht gegeben.

Das sagte Gabriel am Freitag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die türkische Justiz hatte den 44-Jährigen nach mehr als ein einjähriger Untersuchungshaft aus dem Gefängnis entlassen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Terrorpropaganda vor und hat in ihrer Anklageschrift eine Haftstrafe von bis zu 18 Jahren gefordert. Yücel hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

"Keine Deals" mit Türkei für Freilassung von Yücel

Die Freilassung Yücels ist nach Angaben von Gabriel nicht auf Gegengeschäfte zwischen Deutschland und der Türkei zurückzuführen. "Ich kann Ihnen versichern, es gibt keine Verabredungen, Gegenleistungen oder, wie manche das nennen, Deals in dem Zusammenhang", sagte der SPD-Politiker. Politische Einflussnahme habe es allenfalls bei der "Verfahrensbeschleunigung" gegeben.

Gabriel rief dazu auf, den Moment zu nutzen, "alle Gesprächsformate" wieder in Gang zu setzen, um bei grundsätzlichen Fragen zwischen der Türkei, Europa und Deutschland voranzukommen. "Wir haben eine Vertrauensgrundlage geschaffen, in der das möglich ist. Wir sollten jetzt nicht nachlassen", sagte der Minister in der Redaktion der "Welt", für die Yücel als Türkei-Korrespondent gearbeitet hat.

(csr)