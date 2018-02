"Donald Trump ist geistig behindert"

Während Schauspiel-Star Robert de Niro im Zusammenhang mit Donald Trump von "Wahnsinn" spricht, geht Irans Parlamentspräsident Ali Laridschani noch einen Schritt weiter und hat US-Präsident Donald Trump als "geistig behindert" bezeichnet.

"Wir im Iran mögen wirtschaftlich nicht ganz fortgeschritten sein (wie die USA) , dafür sind wir aber auch nicht so geistig behindert wie du (Trump)", sagte Laridschani am Sonntag in Schiras. Für den amerikanischen Präsidenten sei der Iran eine immer noch nicht gelöste Herausforderung im Nahen Osten. Daher beleidige er auch konstant das iranische Volk, so der Parlamentspräsident anlässlich des 39. Jahrestages der islamischen Revolution.

Derweil hat Hollywood-Star Robert De Niro die Ansichten der Regierung von US-Präsident Donald Trump zum Klimawandel auf die Schippe genommen. Auf einem Gipfel in Dubai sagte der Schauspieler am Sonntag, er komme aus einem "rückwärtsgerichteten" Land, das unter "vorübergehendem Wahnsinn" leide. In diesem Land habe der Chef der Umweltbehörde EPA vor kurzem angedeutet, dass die globale Erwärmung eine gute Sache für die Menschheit sein könne.

"Ich spreche über mein eigenes Land, die Vereinigten Staaten von Amerika", sagte De Niro. "Wir mögen es nicht, zu sagen, dass wir ein "rückwärtsgerichtetes" Land sind. Lassen Sie uns also einfach sagen, wir leiden an einem Fall vorübergehenden Wahnsinns." Der Filmstar erntete Applaus und Lacher, als er sagte, die USA würden sich letztlich selbst heilen, indem sie ihren "gefährlichen" Staatschef aus dem Amt wählten.

