Donald Trump rechnet nicht mit Handelskrieg mit der EU

Nach seiner Ankündigung, Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium einzuführen, glaubt Donald Trump aber nicht an einen Handelskrieg: "Ich denke nicht, dass wir einen Handelskrieg haben werden", sagte er am Montag in Washington.