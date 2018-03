später lesen Ärger beim US-Präsidenten Donald Trump und Comedian Alec Baldwin legen sich bei Twitter an FOTO: dpa, lif kde FOTO: dpa, lif kde Teilen

Mögliche Handelskriege wegen seiner Strafzollandrohung sind nicht das einzige Thema, zu dem sich US-Präsident Donald Trump am Freitag per Twitter geäußert hat. Geärgert hat er sich offenkundig über den Comedian Alec Baldwin, der ihn seit einiger Zeit in der Comedy-Show "Saturday Night Live" auf die Schippe nimmt.