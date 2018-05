Trump schickt seine Tochter Ivanka zur Botschaftseröffnung

Zeremonie in Jerusalem

Das Weiße Haus hat eine Liste mit den Teilnehmern veröffentlicht, die bei der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem dabei sind. Trump und sein Vize Pence sind es nicht. Stattdessen schickt der US-Präsident seine Tochter Ivanka dorthin.

US-Präsident Donald Trump und sein Vize Mike Pence werden nächste Woche nicht an der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem teilnehmen. Das Weiße Haus teilte am Montag mit, Trump werde eine hochrangige Delegation zu der Zeremonie entsenden, mit der die USA Jerusalem formal als israelische Hauptstadt anerkennen.

Trump hatte die Verlegung der Botschaft im vergangenen Jahr angeordnet und damit ein Wahlkampfversprechen eingelöst. Kritiker in vielen Ländern sagten, der Schritt mache es schwieriger, Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu erlangen.

Der stellvertretende US-Außenminister John Sullivan werde die Delegation anführen, der auch Finanzminister Steven Mnuchin sowie Trumps Tochter Ivanka und ihr Mann Jared Kushner angehören würden, teilte das Weiße Haus mit.

(eler)