Beratungen in Washington : Druck für Lösung bei US-Post vor Präsidentenwahl steigt

Beratungen in Washington

Protest vor einem Postamt in Los Angeles. Demokraten haben den Verdacht geäußert, der von Präsident Donald Trump ernannte Post-Chef Louis DeJoy wolle die Briefwahl behindern. Foto: Chris Pizzello/AP/dpa

Washington Der Abbau von Briefkästen und Sortiermaschinen bei der verlustreichen US-Post löste bei Demokraten Angst um die Präsidentenwahl im November aus. Nach massiver Kritik zeichnet sich ab, dass die Post doch noch schnell die nötigen Milliarden Dollar bekommen könnte.

Das Repräsentantenhaus will am Samstag über gesetzliche Schritte zur Finanzierung der Post beraten. Mindestens sechs von Demokraten geführte Bundesstaaten berieten über Klagen gegen die US-Regierung, berichtete die „Washington Post“ in der Nacht zum Montag. Nachdem das Repräsentantenhaus aus der Sommerpause zurückgerufen wurde, sprach sich auch eine Senatorin der Republikaner, Susan Collins, dafür aus, die zweite Kongresskammer zu versammeln.