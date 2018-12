später lesen Nach acht Jahren Bürgerkrieg Durchbruch für Syrien: Arbeit an Verfassung kann losgehen FOTO: William Ismail FOTO: William Ismail Teilen

Twittern

Teilen



In Syrien kommt nach fast acht Jahren Bürgerkrieg Bewegung in den politischen Prozess. Anfang kommenden Jahres soll in Genf erstmals der Verfassungsausschuss tagen, teilten die Außenminister Russlands, des Iran und der Türkei nach Beratungen mit UN-Vermittler Staffan de Mistura mit. dpa