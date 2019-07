Nach Protesten und Unruhen : Einigung auf Übergangsrat sorgt für Optimismus im Sudan

Khartum Sudans Freiheitsikone Alaa Salah gibt sich vorsichtig optimistisch. Nach der Einigung der Demokratiebewegung mit den bisher regierenden Militärs auf eine Machtteilung in dem afrikanischen Land steht für sie wie für viele ihrer Landsleute die große Frage im Raum: Ist es der erhoffte große Schritt in Richtung Demokratie?

Die optimistisch stimmende Nachricht über die Einigung wurde am Freitag bekannt, der in vielen islamischen Ländern der wöchentliche Feiertag ist. Der Funke Hoffnung genügte bereits für erste Freudentaumel am Morgen. Denn auch wenn der Weg noch lang sein dürfte: die Menschen in dem Staat mit seinen 41 Millionen Einwohnern sind zermürbt von monatelangen Machtkämpfen und sehnen sich nach Frieden und Stabilität. Immerhin steckt der Sudan in einer schweren Wirtschaftskrise - er gehört zu den 25 ärmsten Ländern der Welt.