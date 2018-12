später lesen Erderhitzung kein Fake Entscheidende Phase der UN-Klimakonferenz in Polen beginnt FOTO: Andrzej Grygiel FOTO: Andrzej Grygiel Teilen

Zur zweiten und entscheidenden Woche der Weltklimakonferenz in Polen reisen am Montag Dutzende Regierungschefs und Minister an. Darunter ist auch die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). dpa