Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Streit mit US-Präsident Donald Trump für beigelegt erklärt. Es habe in der Nacht ein „überaus positives“ Telefonat mit Trump gegeben, sagte Erdogan in einer Rede vor Abgeordneten an diesem Dienstag. dpa