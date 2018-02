später lesen Meiste Betroffene aus Bayern Erneut Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Mit einem weiteren Abschiebeflug sind am Dienstagabend 14 abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan in die Heimat zurückgebracht worden. Der vom Bundesinnenministerium organisierte Sammelcharter hob um 19.40 Uhr vom Flughafen München in Richtung Kabul ab.