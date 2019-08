„Freiheit, Freiheit“ : Erneut Hunderte Festnahmen in Russland

Erneut Hunderte Festnahmen in Russland

Polizisten nehmen einen Demonstranten am Rande eines Protestes für faire und freie Wahlen fest. Foto: AP.

Moskau Nach der friedlichen Demonstration in Moskau mit Zehntausenden Menschen hat es an diesem Samstag erneut Hunderte Festnahmen gegeben.

Nach Zahlen des Bürgerrechtsportals OWD-Info nahm die Polizei landesweit bei Solidaritätskundgebungen für die Moskauer Proteste rund 250 Menschen in Gewahrsam. 86 Festnahmen wurden demnach in der nordrussischen Stadt St. Petersburg gezählt. In der Hauptstadt seien es 150 gewesen. Die Polizei sprach von 136 bis zum Abend.