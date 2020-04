Lage verschlechtert sich : EU-Außenminister beraten über Lage in Libyen

EU-Außenminister beraten über Lage in Libyen

Die Kämpfe im Bürgerkriegsland dauern trotz der wiederholten Aufrufe zum Waffenstillstand an. Foto: Amru Salahuddien/XinHua/dpa.

Brüssel Nach mehreren Krisenschalten zum Coronavirus kehren Außenminister Heiko Maas und seine EU-Kollegen ein wenig zurück in den Alltag. Denn neben Covid-19 gibt es in der Welt noch viele andere Krisen.

Hintergrund ist unter anderem die Sorge, Hunderttausende Migranten könnten sich auf den Weg nach Europa machen. Eigentlich wollten Außenminister Heiko Maas und seine Kollegen in Brüssel zu ihrem regulären Ministerrat zusammenkommen. Wegen der Coronavirus-Pandemie schalten sie sich stattdessen in einer Videokonferenz zusammen. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise in Europa soll es nicht ausschließlich um akute Krisenbewältigung gehen.