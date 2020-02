Nach dem Brexit : EU erwartet „sehr schwierige“ Verhandlungen mit Briten

Brüssel/London Die EU erklärt, was sie von Großbritannien nach dem Brexit erwartet. Die Briten sind mit dem Verhandlungsmandat aus Brüssel unzufrieden. Noch bevor EU-Verhandlungsführer Barnier die erste Runde einläutet, gibt es einen Schlagabtausch.

Die EU hat ihre roten Linien für das künftige Verhältnis zu Großbritannien abgesteckt - und schon nächste Woche sollen die Verhandlungen beginnen. EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte am Dienstag in Brüssel, er erwarte „sehr schwierige“ Gespräche.

Die Europäische Union besteht auf Fairness und klaren Regeln im Umgang mit dem Vereinigten Königreich, das Ende Januar aus der EU ausgetreten war. Fast zeitgleich mit dem Beschluss der Europaminister in Brüssel verabschiedete auch das britische Kabinett sein Verhandlungsmandat.

Bereits am Montagnachmittag wird Barnier sich dann nach eigenen Angaben zu einer ersten Verhandlungsrunde mit den Briten in Brüssel treffen. Denn die Zeit drängt: Der britische Premierminister Boris Johnson will die bis zum Jahresende laufende Brexit-Übergangsphase auf keinen Fall verlängern.