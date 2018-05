später lesen Nach Abkehr der USA EU geschlossen für Beibehaltung des Iran-Deals FOTO: Virginia Mayo FOTO: Virginia Mayo Teilen

Twittern

Teilen



Nach der Abkehr der USA vom Atomabkommen mit dem Iran halten die 28 EU-Staaten geschlossen dagegen. Die Staats- und Regierungschefs waren sich bei ihrem Treffen in Sofia am Mittwochabend nach Angaben von Diplomaten einig, an dem Vertrag festzuhalten, solange der Iran das auch tut. dpa