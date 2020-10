Ehrgeiz beim Klimaziel : EU-Gipfel: Klare Kante im Brexit-Streit

Emmanuel Macron (l), Präsident von Frankreich und Angela Merkel, Bundeskanzlerin von Deutschland, sprechen miteinander während einer Diskussion am runden Tisch im Gebäude des Europäischen Rates im Rahmen des EU-Gipfels. Foto: Yves Herman/Reuters Pool/AP/dpa

Brüssel Bundeskanzlerin Merkel und ihre EU-Kollegen haben Themen auf der Karte, die den Kurs der EU auf Jahre hinaus bestimmen könnten. Und dann meldet sich auch noch die Corona-Krise mit Macht zurück.

„Wir wollen ein Abkommen, aber nicht um jeden Preis“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim EU-Gipfel in Brüssel. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellte klar, dass er keinen Deal zulasten französischer Fischer akzeptieren werde. Die EU will aber weiter verhandeln - während Großbritannien den Abbruch der Gespräche in Erwägung zieht.