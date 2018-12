später lesen Auch Debatte über Migration EU-Gipfel will ESM-Rettungsschirm stärken FOTO: Alastair Grant FOTO: Alastair Grant Teilen

Am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel wollen die Staats- und Regierungschefs an diesem Freitag die von den Finanzministern vereinbarte Stärkung des Euro-Rettungsschirms ESM absegnen. Der ESM vergibt gegen Spar- und Reformauflagen Kredite an Staaten in Notlagen. dpa