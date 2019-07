EU-Kommissionspräsidentschaft : EU-Kritiker könnten für von der Leyen entscheidend werden

Berlin Die Wahl von Ursula von der Leyen (CDU) zur EU-Kommissionspräsidentin am kommenden Dienstag dürfte zu einer Zitterpartie werden.

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto betonte, trotz harten Streits in der Flüchtlingspolitik würden die Abgeordneten der Regierungspartei Fidesz für die deutsche Kandidatin stimmen. „Wir werden sicherlich Diskussionen haben, das ist richtig, aber was ich auch weiß, ist: Ursula von der Leyen respektiert die Mitgliedsstaaten“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). Zugleich drohte er mit neuen Konflikten: „Wir werden die EU künftig noch stärker dazu drängen, die Migration in die EU zu stoppen.“