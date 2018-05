später lesen Problemfall irische Grenze EU macht im Brexit-Streit Druck auf London FOTO: Peter Morrison FOTO: Peter Morrison Teilen

Twittern

Teilen



Die EU-Länder fordern in den Brexit-Verhandlungen bis Ende Juni konkrete Zugeständnisse von Großbritannien. Dies gelte vor allem für die ungelöste Grenzfrage in Irland, sagte die bulgarische Außenministerin Ekaterina Sachariewa in Brüssel. dpa