Kein Ende in Sicht : EU-Sondergipfel: Finanzstreit geht in den vierten Tag

EU-Sondergipfel: Finanzstreit geht in den vierten Tag

Kein Ende in Sicht

Der Gipfel zum mehrjährigen Finanzrahmen und zum Milliardenprogramm gegen die Corona-Wirtschaftskrise geht in die Verlängerung. Foto: Pool Eric Vidal/BELGA/dpa

Brüssel Die Stimmung ist zeitweise vergiftet, die Staats- und Regierungschefs reagieren gereizt: Der Endlosgipfel zum Haushalt und zum Corona-Krisenprogramm hat viele Facetten - nur vorerst kein Ergebnis.

Beim Brüsseler Sondergipfel haben die 27 EU-Staaten auch in der heutigen Nacht einen Kompromiss im Streit über das milliardenschwere Corona-Krisenpaket gesucht. Das bereits am Freitag begonnene Treffen zog sich damit bereits in den vierten Tag hinein.