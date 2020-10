Videogipfel : EU-Staaten suchen Schulterschluss gegen Corona

Bundeskanzlerin Merkel trifft sich mit ihren europäischen Kollegen per Video, um über den Kampf gegen Corona zu beraten. Foto: Christoph Soeder/dpa

Brüssel Zu Anfang der Pandemie machte jeder seins. Doch inzwischen versuchen die EU-Staaten zumindest, an einem Strang zu ziehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Europa in einer Bewährungsprobe.

In der dramatischen zweiten Corona-Welle sucht die Europäische Union einen engeren Schulterschluss.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs schalteten sich am Donnerstagabend per Video zusammen, um über gemeinsame Test- und Impfstrategien sowie gegenseitige Unterstützung im Kampf gegen das Virus zu beraten.

Merkel beschrieb die Krise in einer Regierungserklärung vor dem Videogipfel als Bewährungsprobe für Europa. Legitimität und Leistungsfähigkeit des europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems würden weltweit auch nach dem Umgang mit der Pandemie beurteilt, sagte die CDU-Politikerin. Dabei stehe Europa in einem harten globalen Wettbewerb.

EU-Ratspräsident Charles Michel sagte am Donnerstagnachmittag, die ganze Welt stehe am Scheideweg. Überall nehme Covid-19 wieder zu. Es gelte, die Gesundheit der Bürger zu schützen und eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung auf den Weg zu bringen. „Es gibt nur einen Weg dahin: durch Solidarität, Kooperation und Multilateralismus.“

In der EU hat die dringend nötige Zusammenarbeit aus Michels Sicht bisher nur mäßig geklappt und die zweite Welle nicht verhindert. Allein in der vergangenen Woche gab es in Europa nach Angaben der EU-Kommission 1,1 Millionen bestätigte Corona-Fälle, täglich werden etwa 1000 Covid-19-Todesfälle registriert. Die Intensivstationen füllen sich. Nicht nur Deutschland fährt das öffentliche Leben zurück, sondern auch Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Tschechien.