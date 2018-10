später lesen Neue Regierung lebt auf Pump Euro-Finanzminister wegen Italiens Schuldenplänen in Sorge FOTO: Andrew Medichini FOTO: Andrew Medichini Teilen

Twittern

Teilen



Die Euro-Finanzminister sind angesichts der geplanten Ausgabenerhöhung des hoch verschuldeten Italiens in Sorge. „Italien beschäftigt uns alle“, sagte der Eurogruppen-Vorsitzende Mario Centeno am Rande des Treffens in Luxemburg. dpa