„Gefahr für Nationalstaaten" Europas Rechtspopulisten fordern in Prag Ende der EU FOTO: Michal Krumphanzl FOTO: Michal Krumphanzl

Rechtspopulisten aus ganz Europa haben bei einem Treffen in Prag ein Ende der EU in der jetzigen Form gefordert. Am Kongress der EU-Parlamentsfraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) nahmen unter anderen der Niederländer Geert Wilders und die Französin Marine Le Pen teil. dpa