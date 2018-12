später lesen Im Alter von 94 Jahren Ex-Präsident George H. W. Bush ist tot FOTO: Lawrence Jackson FOTO: Lawrence Jackson Teilen

Der frühere US-Präsident George H. W. Bush ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren, wie ein Sprecher der Familie in der Nacht auf Samstag via Twitter mitteilte. Er starb demnach am Freitagabend um 22.10 Uhr Ortszeit. dpa