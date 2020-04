Corona-Fälle im Gefängnis : Ex-Trump-Anwalt Cohen kommt vorzeitig aus Haft

New York Michael Cohen hatte sich wegen Falschaussage und Verstößen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung schuldig bekannt. Auf Grund der aktuellen Situation kann der Ex-Anwalt von Donald Trump den Rest seiner Strafe nun vermutlich zu Hause statt im Gefängnis verbringen.

In dem Gefängnis in Otisville im Bundesstaat New York, wo Cohen bis November 2021 seine dreijährige Haftstrafe verbüßen sollte, seien mehrere Insassen und Mitarbeiter positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, hieß es. Nach einer 14-tägigen Quarantäne werde der Ex-Anwalt den Rest seiner Strafe im Hausarrest verbringen dürfen. Ein genaues Datum für die Entlassung wurde nicht genannt.