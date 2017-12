Explosion in New York war versuchter Terroranschlag

Bei der Explosion in einer U-Bahn-Station in New York hat es sich nach Angaben des Bürgermeisters um einen versuchten Terroranschlag gehandelt.Die Polizeibehörde NYPD bestätigte eine Festnahme. Ein Mann sei in Gewahrsam genommen worden, er sei verletzt, berichtete die Polizei. dpa

Ein versuchter Terroranschlag nahe dem New Yorker Times Square hat heute die Millionenmetropole erschüttert und vier Menschen verletzt. Keiner von ihnen ist in Lebensgefahr. Ein 27 Jahre alter Mann soll versucht haben, sich mit Hilfe einer vermutlich selbstgebauten Bombe in die Luft zu sprengen.

Der Mann erlitt bei der Explosion Brand- und Schnittverletzungen an Händen und Oberkörper und wurde festgenommen, teilte die Polizei mit. Es habe sich um einen versuchten Terroranschlag gehandelt, bestätigte Bürgermeister Bill de Blasio wenige Stunden nach dem Vorfall im Berufsverkehr.

Der Anschlag ereignete sich in Manhattan, nahe dem Port Authority Bus Terminal, nach Betreiberangaben der meistgenutzte Busbahnhof der Welt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27 Jahre alten Mann. Berichte, wonach er aus Bangladesch stammen soll, wurden von offizieller Seite zunächst nicht bestätigt.

Er habe die vermutlich selbstgebaute Bombe am Körper getragen. Es sei ein eher amateurhaft zusammengebauter Sprengsatz gewesen, sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Nach Medienberichten soll der Mann im New Yorker Stadtteil Brooklyn zu Hause gewesen sein, wo viele Muslime wohnen.

Außer dem Tatverdächtigen wurden drei Passanten, in deren Nähe sich die Explosion am Morgen ereignete, verletzt. Sie suchten mit Kopfschmerzen und Ohrgeräuschen vorsorglich das Krankenhaus auf. Sie seien aber dazu in selbstständig in der Lage gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ansonsten habe es keine nennenswerten Schäden gegeben, sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio.

Der U-Bahn-Betrieb während des Berufsverkehrs am Morgen sei nur vorübergehend gestört gewesen. Bis auf die betroffene Station an der 42. Straße seien alle Züge und Busse wieder in Betrieb, sagte Cuomo. Der Busbahnhof war zeitweise gesperrt, wurde aber später wieder geöffnet.

Er betonte, New York sei ein Symbol für Freiheit und Demokratie. „Das macht uns zu einem Ziel“, sagte er mit Blick auf mögliche Terroranschläge. „Das ist die Realität New Yorks.“ Er dankte Polizei und Rettungskräften für deren Einsatz.

US-Präsident Donald Trump wurde unmittelbar nach dem Geschehen über die Explosion unterrichtet“, twitterte Sprecherin Sarah Sanders.

Der „Port Authority Bus Terminal“ in Manhattan ist nach Angaben des Betreibers der meistgenutzte Busbahnhof der Welt. Mehr als 66 Millionen Menschen steigen dort pro Jahr ein oder aus. Das sind mehr Passagiere, als der Frankfurter Flughafen jährlich befördert. Der Busbahnhof liegt in der Nähe des Times Square und untersteht, wie viele Verkehrsmittel in der Stadt, der Hafenbehörde (englisch „Port Authority“) von New York und New Jersey.

