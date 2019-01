später lesen Polizei ermittelt Explosion in Nordirland: War es eine Autobombe? FOTO: Steven Mcauley FOTO: Steven Mcauley Teilen

Nach einer Explosion in der Innenstadt der nordirischen Stadt Londonderry geht die Polizei Hinweisen auf eine Autobombe nach. Die Polizei veröffentlichte am Samstagabend via Twitter ein Foto vom Tatort in der Bishop Street, auf dem ein großes Feuer zu sehen ist. dpa