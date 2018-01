später lesen Warnung per sms Falscher Raketenalarm erschreckt Menschen auf Hawaii FOTO: Caleb Jones FOTO: Caleb Jones Teilen

Ein falscher Raketenalarm hat am Samstag den US-Bundesstaat Hawaii im Pazifik in Angst und Schrecken versetzt. Die Katastrophenschutzbehörde EMA des Bundesstaats sandte SMS-Nachrichten an die Bevölkerung, in denen vor einer anfliegenden Rakete gewarnt wird, die im Anflug auf Hawaii sei. dpa