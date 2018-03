Femen-Aktivistin nimmt Silvio Berlusconi in Empfang

Parlamentswahl in Italien

Silvio Berlusconi ist beim Wählen von einer halbnackten Aktivistin empfangen worden. Italiens Ex-Ministerpräsident versuchte die Aktion mit Humor zu nehmen.

"Berlusconi, du bist abgelaufen", stand auf dem nackten Oberkörper der Frau, die am Sonntag in Mailand im Wahllokal auf einen Tisch geklettert war. Der mehrmalige ehemalige Ministerpräsident – bekannt für seinen "Bunga-Bunga"-Sexskandal – tritt bei der Parlamentswahl mit seiner Partei Forza Italia an. Allerdings darf er nach einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung nicht selbst kandidieren.

Der 81-Jährige versuchte die Szene mit Humor zu nehmen. "Meine Zeit ist vorbei? Ja, stimmt, die Schlange hier ist zu Ende", sagte er laut Nachrichtenagentur Ansa mit Blick auf die langen Wartezeiten in den Wahllokalen. Die Frau wurde von Sicherheitsleuten aus dem Raum getragen.

Berlusconi ist solche Aktionen von Feministinnen gewohnt: Schon bei der letzten Wahl im Jahr 2013 wurde er ähnlich beim Wählen begrüßt.