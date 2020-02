„Situation auf Inseln schlimm“ : Flüchtlinge: Griechenland fühlt sich im Stich gelassen

Migranten an einer Mauer des Flüchtlingslagers Moria auf der Insel Lesbos. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa.

Berlin/Athen Die Lebensumstände der Flüchtlinge und Migranten auf den griechischen Inseln sind extrem schwierig. Der griechischen Regierung sitzen die Inselbewohner im Nacken.

Sein Fraktionskollege Marian Wendt erklärte: „Die Situation auf den Inseln ist schlimm. Es kann aber keine Lösung sein, jetzt - wie von einigen Politikern vorgeschlagen - Tausende von Migranten nach Deutschland zu holen.“ Das THW könne Unterkünfte aufbauen und diese - in Abstimmung mit den griechischen Behörden - auch betreiben, schlug der CDU-Abgeordnete vor. Ein erster Schritt wäre die Verteilung der im Dezember durch das THW gelieferten Hilfsgüter im Wert von 1,56 Millionen Euro. Sie stammen aus nicht mehr benötigten Beständen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

Pro Asyl, Flüchtlingsräte und einige andere Initiativen hatten im vergangenen Jahr unter dem Motto „Wir haben Platz“ die Aufnahme geflüchteter Minderjähriger aus Griechenland gefordert. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Dezember aufgefordert, einzelnen Bundesländern die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge von den griechischen Inseln zu gestatten. Seehofer hat das bislang abgelehnt. Er will am kommenden Donnerstag den griechischen Migrationsminister Notis Mitarakis in Berlin treffen.