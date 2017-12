später lesen Schwierige Asien-Reise Franziskus nennt Rohingya beim Namen und bittet um Vergebung FOTO: Max Rossi FOTO: Max Rossi Teilen

Papst Franziskus hat vor einem Treffen mit Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch mit rund 100.000 Menschen eine Messe unter freiem Himmel gefeiert. Dabei weihte er am Freitag im Suhrawardy-Udyan-Park in der Hauptstadt Dhaka 16 Priester - das erste Mal bei einer Reise. Von Annette Reuther, dpa