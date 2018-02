später lesen Vanessa Trump vorsorglich in Klinik Frau von Trumps Sohn öffnet Brief mit weißem Pulver FOTO: afp FOTO: afp Teilen

Die Frau von US-Präsidentensohn Donald Trump Jr. hat am Montag einen Brief mit weißem Puder geöffnet und sich dann unwohl gefühlt. Sie wurde vorsichtshalber in ein New Yorker Krankenhaus gebracht.