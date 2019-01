In Schweden haben sich Diplomaten Nordkoreas und der USA getroffen. Dabei soll es um ein zweites Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gegangen sein.

Vertreter Nordkoreas und der USA haben sich in Schweden getroffen, um ein zweites Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten. Eine Sprecherin des schwedischen Außenministers bestätigte die Teilnahme des nordkoreanischen Vize-Außenministers Choe Son Hui. Die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete, dass auch der Nordkorea-Sonderbeauftragte der USA, Stephen Biegun, sowie die schwedische Außenministerin Margot Wallström teilgenommen hätten.

„Dies sind bloß Gespräche in einem kleinen Format, an denen internationale Experten teilnehmen“, sagte die Ministeriumssprecherin. Schweden unterhält seit 1973 diplomatische Beziehungen mit Pjöngjang und ist eins der wenigen westlichen Länder mit einer Botschaft in der Stadt. Dort werden konsularische Dienstleistungen für die USA angeboten. Wallström war auch an der Vorbereitung des ersten Gipfels zwischen Trump und Kim beteiligt.

Auch in Washington sollten Gesprächspartner Koreas und der USA zusammengekommen: Für (den heutigen) Freitag ist ein Treffen zwischen US-Außenminister Mike Pompeo und dem ehemaligen nordkoreanischen Geheimdienstchef Kim Yong Chol in einem Hotel in der US-Hauptstadt geplant, wie US-Vertreter mitteilten. Nordkoreas Machthaber wird in der Zukunft möglicherweise im Weißen Haus erwartet.

Trump hat bereits mehrmals von einem möglichen zweiten Gipfel mit Kim gesprochen, der Anfang des Jahres stattfinden könnte. Die beiden stehen auch im regen Briefaustausch, obwohl es im Atomstreit aktuell kaum Bewegung gibt. Bei ihrem ersten Gipfel im Juni 2018 hatten sich Trump und Kim im Singapur vage auf eine atomare Abrüstung Nordkoreas geeinigt.

(kron/dpa)