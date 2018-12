später lesen Erneut schwere Krawalle „Gelbwesten“-Krise: Macron äußert sich am Montagabend FOTO: Ian Langsdon FOTO: Ian Langsdon Teilen

In der seit Wochen andauernden „Gelbwesten“-Krise will sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montagabend öffentlich äußern. Das bestätigten Élysée-Kreise am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. dpa