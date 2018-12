später lesen Neue Proteste „Gelbwesten“ brennen Maut-Stationen ab und lösen Verkehrschaos aus FOTO: dpa / Bob Edme FOTO: dpa / Bob Edme Teilen

Erneut haben die „Gelbwesten“ in Frankreich für Chaos gesorgt. Am Dienstag zündeten sie Maut-Stationen an und entfachten vielerorts ein Verkehrschaos.