Konflikt mit Kroatien Grenzstreit: Slowenien will Schiedsspruch durchsetzen

Die Frist zur Beilegung des jahrzehntelangen Grenzstreits zwischen den beiden EU- und Nato-Mitgliedern Slowenien und Kroatien in der Adria läuft ab. Slowenien werde bis zu diesem Freitag seine Ansprüche auf zwei Drittel der Bucht von Piran auf der Halbinsel Istrien sichern, kündigte die Regierung in Ljubljana an. dpa