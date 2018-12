später lesen Britisches Parlament May setzt Abstimmung zu Brexit in der dritter Januarwoche an FOTO: REUTERS / TOBY MELVILLE FOTO: REUTERS / TOBY MELVILLE Teilen

Die verschobene Abstimmung im britischen Parlament über die Brexit-Vereinbarung mit der EU soll nun in der dritten Januarwoche stattfinden. Die Opposition will jedoch eine Abstimmung noch in dieser Woche.