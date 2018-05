später lesen „Historischer Tag“ Guatemala eröffnet Botschaft in Jerusalem FOTO: Ronen Zvulun FOTO: Ronen Zvulun Teilen

Das lateinamerikanische Land Guatemala hat am Mittwoch in Jerusalem feierlich seine Botschaft eröffnet. Botschafterin Sara Solis sprach von einem „historischen Tag, an dem die Botschaft in die israelische Hauptstadt zurückkehrt“. dpa