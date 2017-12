später lesen Umstrittene Entscheidung Guatemala will Botschaft nach Jerusalem verlegen FOTO: Abir Sultan FOTO: Abir Sultan Teilen

Twittern

Teilen



Als erster Staat will Guatemala der umstrittenen Entscheidung der USA folgen und seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Das kündigte Präsident Jimmy Morales am Sonntag (Ortszeit) über soziale Medien an. dpa