Stichwahl : Guatemalteken suchen neuen Präsidenten aus

Wähler stehen vor einem Wahllokal an. Foto: Santiago Billy/AP.

Guatemala-Stadt In einer Stichwahl entscheidet Guatemala über den Nachfolger seines Präsidenten Jimmy Morales.

Rund acht Millionen wahlberechtigte Bürger des mittelamerikanischen Landes waren am Sonntag aufgerufen, entweder die frühere Präsidentengattin Sandra Torres oder den ehemaligen Chef der Gefängnisverwaltung, Alejandro Giammattei, auszusuchen. Die Abstimmung verlief nach ersten Berichten friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Die knapp 3000 Wahllokale schließen um 2.00 Uhr MESZ am Montag. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird in der Nacht gerechnet.